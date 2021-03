Experte: „Der Wertzuwachs der ÖBAG wäre unter einem Portier als Vorstand auch passiert“

Brigitta Schwarzer, Geschäftsführerin der Inara GmbH, die Unternehmen hinsichtlich Governance & Compliance berät, sieht bei Schmid mangelnde Qualifikation, da er kaum in der Privatwirtschaft tätig gewesen sei. „Als ÖBAG-Chef überwacht er die Vorstände nicht nur, sondern unterstützt sie bei wichtigen Entscheidungen.“

Das sei bei Schmid schwer vorstellbar. Hinzu komme die fehlende Transparenz bei der Bestellung 2019. „Die Begründung war eine dünne Suppe.“ Sie vermutet ein Friends & Family-Geschäft.

Ein weiterer Insider bestätigt dies. Es sei schon 2017 klar gewesen, dass Schmid diesen Job wollte und über Sebastian Kurz auch kriegen werde. „Da will niemand in den Ring steigen.“ Dabei gehe es in dem Job nicht um Loyalität zur Regierung, sondern um das Wohl der Konzerne.