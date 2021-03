ÖBAG: Was hinter der Abmachung zwischen Katzian und Schmid steckt

Auch das wusste Katzian. In einem Chat vom 27.10.2018 schreibt er an Schmid: "Verstehe ich richtig: Der Verbund kommt zwar nicht in die ÖBAG, wird aber von ihr verwaltet/gesteuert?“ Es folgen viele Chats zwischen Schmid und Katzian, ob der Verbund nur verwaltet wird oder auch einen Aufsichtsrat entsendet.

"Wasserdichter“ Deal

Hinter den Kulissen in den Gewerkschaftsfraktionen muss es sich abgespielt haben. Denn mit der gesetzlichen Änderung im ÖBAG-Gesetz, wonach die Betriebsräte börsennotierten Unternehmen angehören müssen, war klar, dass die ÖBAG-Betriebsräte aus der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) kommen würden.

Andere potenzielle Kandidaten schieden damit aus. "In ÖVP-Kreisen waren Interventionen gegen die Bestellung der FSG-Kandidaten zwecklos. Das sei bereits mit SPÖ so ausgehandelt, hieß es. Die Gegenleistung: Die FSG-Betriebsräte stimmten als im ÖBAG-Aufsichtsrat der Bestellung von Schmid zum Alleingeschäftsführer zu“, erzählt ein Gewerkschafter.

Diese Schilderung passt auch zu dem Chat von Katzian am 6. Dezember (wenige Tage vor Beschluss des ÖBAG-Gesetzes) : "Hallo Thomas - wir haben jetzt mit unseren Experten in der AK (Arbeiterkammer) und im ÖGB einen Vorschlag gemacht, der das, was wir besprochen haben, wasserdicht machen würde! Kann ich dir das Mail mit dem Formulierungsvorschlag senden?“

Katzian an Schmid: "Jetzt next step - deine Bestellung“

Zwei Tage nachdem das neue ÖBAG-Gesetz im Dezember 2018 beschlossen worden war, schreibt Katzian an Schmid: "Alles gut über die Bühne gegangen - miteinander reden bringt doch was“. Der ÖGB-Boss fügt ein Zwinker-Smiley mit ausgestreckter Zunge hinzu. Zwei Stunden später schreibt Katzian abermals an Schmid: "Jetzt next step - deine Bestellung und dann setzen wird das um, was wir besprochen haben.“

Für SPÖ-Mandatar Jan Krainer ist die Veröffentlichung dieser Chats nur ein "Ablenkunsgmanöver der ÖVP“, denn er wisse nicht, "wann schon jemals ein Betriebsrat im Aufsichtsrat gegen die Bestellung eines Vorstandes gestimmt habe“, meinte er in der ZIB 2.