Oberste Korruptionsjägerin will Bankauskünfte beschleunigen

Sie gab sich (noch) zurückhaltend, als sie von Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) am Montag vorgestellt wurde: Ilse-Maria Vrabl-Sanda, neue Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA), gilt in Justizkreisen als resolute Persönlichkeit. Durchsetzungsvermögen wird die verheiratete Mutter von drei Kindern, die ihren neuen Job „besonnen und verantwortungsvoll“ angehen will, auch brauchen.

Vrabl-Sanda, Karriere-Juristin ohne Parteibuch, will die „Vorreiterrolle“ der Korruptionsjäger ausbauen und die Behörde aufrüsten: Bis 2014 soll die Zahl der Staatsanwälte von derzeit 19 auf 40 aufgestockt werden. Kritik, die Verfahren würden zu lange dauern, kontert Vrabl-Sanda mit der Statistik: Im Schnitt dauern Verfahren der WKStA 8,3 Monate; bedauerlicherweise gehörten gerade prominente Causen (BUWOG etc.) zu den besonders komplexen – und daher langwierigen.