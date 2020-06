Oberster Korruptionsjäger will Konten schneller öffnen

Sie ist die Speerspitze der Justiz im Kampf gegen die Korruption in der Politik: die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Von diversen Causen in Kärnten, über dubiose Honorarforderungen von Ex-Minister Strasser bis zu angeblichen Schmiergeldzahlungen an Lobbyisten wie Alfons Mensdorff-Pouilly – in fast allen Justizfällen, die in den vergangenen Monaten großes Aufsehen erregt haben, ermittelt die Anklagebehörde unter der Leitung von Walter Geyer.

Der Chef der Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht es "sehr positiv", dass die Gesetze gegen Korruption zuletzt stark verschärft wurden (Stichwort Transparenz-Paket). "Das waren sehr große Schritte", lobt Geyer im KURIER-Interview. Aber er wünscht weitere Reformen. "Mit ein Grund, warum Verfahren oft sehr lange dauern, ist, dass eine Konto-Öffnung im Inland sehr aufwendig sind. Sie kann bis zu drei Mal beeinsprucht werden, das dauert dann bis zu sechs Monate. Die Öffnung sollte einfacher geregelt werden wie zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz."