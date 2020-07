Die Unbestechlichen vom Donaukanal

Im Kampf gegen die Korruption ist die WKSta die Speerspitze der Justiz. Sie kümmert sich vornehmlich um die großen Fische, sprich Fälle. Und sie ist seit 1. September auch für Steuerhinterziehung ab fünf Millionen Euro zuständig.

Um Waffengleichheit mit den Tätern herzustellen, wurden Geyers Behörde im Vergleich zu anderen Staatsanwaltschaften "Privilegien" eingeräumt: Man ist teilweise von der Berichtspflicht an Vorgesetzte befreit; um in Tausenden Seiten Akten den Überblick zu behalten, verfügen die Korruptionsjäger über spezielle Software; und heikle Verhöre können in einem eigenen Video-Einvernahme-Raum diskret und vor Ort erledigt werden.

Der wesentlichste Unterschied ist freilich der "Experten-Pool": Während andere Strafverfolger externe Gutachter bemühen müssen, wenn sie wissen wollen, ob und was an einer Bilanz auffällig ist, sitzen in der WKSta Steuerprüfer und ehemalige Controller Tür an Tür mit den Ermittlern. "Wir können in der Sekunde nachfragen und komplexe Fragen diskutieren", sagt Staatsanwältin Eva Habicher. Das spart Zeit. Zudem verhalten sich Beschuldigte bei Verhören anders, wenn sie wissen: Gegenüber sitzt jemand vom Fach.

Trotz der Hilfsmittel bleibt die Arbeit fordernd. Derzeit behandelt die WKStA mehr als 200 Verfahren, eines der beeindruckendsten ist die BUWOG-Affäre. Staatsanwalt Gerald Denk wertet die Ergebnisse von 60 Hausdurchsuchungen und 40 Konto-Öffnungen aus. Es gab 370 Vernehmungen, die Unterlagen umfassen 6,5 Terabyte an Daten. Da ist es gut, dass Denk nicht alles auf A4-Blätter druckt und in Akten-Ordner schlichtet. Denn das Regal, auf dem diese Ordner stehen können, müsste mittlerweile 160 Kilometer lang sein.