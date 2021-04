Nur jeder Zweite kommt, wenn Astra Zeneca verimpft wird

Stoßen die lokalen Ausreisetests also an ihre Grenzen? „Wir wollen an dem Weg festhalten. Dort, wo wir das angewandt haben, hat es geholfen“, sagt Corona-Einsatzleiter Elmar Rizzoli. Mit Ausnahme von Innsbruck wären die Ausreisetests auch in großen Gemeinden umsetzbar, ist er überzeugt.

Ob die Öffnungsschritte auf der Kippe stehen, sei eine politische Frage. „Aber regionale Maßnahmen widersprechen einer Öffnung nicht“, sagt Rizzoli. Bei der Testpflicht gehe es darum, unentdeckte Infizierte aufzuspüren und so die Weiterverbreitung zu verhindern.

Besorgniserregend ist in Tirol die Ausbreitung der britischen Variante mit E484K-Zusatz. Sie gilt als potenzielle „Fluchtmutante“ – steht also im Verdacht, den Impfschutz zu unterlaufen. Diese Sub-Variante ist bereits gleichauf mit der klassischen britischen und laut Rizzoli dabei, „ihr den Rang abzulaufen“.