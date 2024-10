Der Nationalrat startet am Donnerstag mit der konstituierenden Sitzung in seine neue Gesetzgebungsperiode. Nach der Angelobung der 183 Abgeordneten steht die Wahl des Präsidiums an. Mit Walter Rosenkranz könnte erstmals ein Freiheitlicher das Amt des Parlamentschefs erlangen. Praktisch fix ist, dass ÖVP-Mandatar Peter Haubner zum Zweiten Präsidenten und Doris Bures (SPÖ) zur Dritten Präsidentin gewählt werden.

Walter Rosenkranz sei integer

Der scheidende Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer äußerte sich in der ZIB 2 Martin Thür gegenüber zur Nominierung von Rosenkranz. Vor allem zu dessen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppierungen und Gedankengut musste dieser Rede und Antwort stehen. Er habe überhaupt nichts mit "dieser Zeit" (Anm. red. NS-Zeit) am Hut. Als Beispiel wurde Oskar Deutsch, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde, genannt, dieser bezeichnete Rosenkranz in der Vergangenheit als "braunen Wolf in blauem Schafspelz". Das verstehe Norbert Hofer überhaupt nicht und konterte: "Ich kenne viele Personen, auch in der SPÖ, denen man ähnliches vorwerfen könnte. Er ist ein sehr integrer Mann". Er werde das Amt des Nationalratspräsidenten ganz hervorragend ausüben, auch weil er Musiker sei, der die nötige Sensitivität aufbringe.