Nationalrat: Die Klublenker und ihr Rückhalt

Am Papier ändert sich so einiges an den Klubspitzen, wenn der Nationalrat am heutigen Donnerstag zur konstituierenden Sitzung zusammentritt.

Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Werner Kogler (Grüne) sitzen als Klubobleute neu in der ersten Reihe des Plenarsaals. Bei genauerem Hinsehen tut sich dann aber doch nicht so viel. Denn durch die Beiziehung geschäftsführender Klubobleute bleibt zumindest bis zur Regierungsbildung letztlich alles beim alten.