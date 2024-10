Nationalrat: Das ist das neue Trio an der Spitze des Plenums

Auch die Israelitische Kultusgemeinde sowie das Mauthausen-Komitee haben bezüglich der ideologischen Ausrichtung von Rosenkranz Bedenken angemeldet. In einem Brief an alle Fraktionen – bis auf die FPÖ – kritisiert die IKG Rosenkranz, weil dieser als Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft „Nazi-Verbrecher als burschenschaftliche ‚Leistungsträger‘“ verharmlose und ihnen damit geradezu huldige.

Mit Walter Rosenkranz hat die FPÖ ihren bisherigen Volksanwalt für das Amt nominiert. Und es gilt als durchaus wahrscheinlich, dass ihn die Mehrheit im Plenum auch wählt – entsprechende Äußerungen gibt es aus der ÖVP und anderen Fraktionen.