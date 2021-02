"Nicht deeskalierend": Demo-Verbote als Brandbeschleuniger?

"Opfer und Sieger"

Einerseits hält es der Politik-Experte für problematisch, dass eine Demonstration untersagt wird, egal, ob der Anlass von einer Mehrheit für „falsch oder sogar für dumm gehalten wird“. Andererseits habe man mit diesem Vorgehen den Demonstranten eine Plattform gegeben, dass sie sich „als Opfer und als Sieger inszenieren konnten“, da die Demo am Ende doch stattgefunden hatte.

Bis in die Abendstunden zogen 10.000 Demonstranten durch Wien. Ein Nachteil wandelte sich so in einen doppelten Vorteil um. „Wäre die Demonstration genehmigt worden, hätte es diesen Effekt und die mediale Aufmerksamkeit nicht gegeben“, kritisiert Filzmaier.

Ähnlich beurteilt es der ehemalige SPÖ-Innenminister Karl Schlögl. Obwohl er den Corona-Leugnern sehr skeptisch gegenüber stehe, sei das Demonstrationsrecht „eine der wichtigsten Säulen der Demokratie“. „Eine Demo zu untersagen, egal ob eine Partei oder eine NGO diese anmeldet, hat einen sehr schalen Beigeschmack.“ Gerade in einer Zeit, wo der „Unmut über die Corona-Politik immer mehr wächst, trägt ein Verbot einer Demonstration nichts zur Deeskalation bei“.