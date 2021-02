Strategie: Wie sich die Exekutive auf Großdemos vorbereitet

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl wollte Montagabend in der ZIB2 die Kritik am zögernden Vorgehen der Polizei bei der illegalen Großdemonstration nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: In der Abwägung, einerseits die Covid-Maßnahmen durchzusetzen, andererseits aber mit einer zwangsweisen Auflösung der Demo einhergehende Eskalation und Ausschreitungen zu verhindern, hätten seine Beamten richtig gehandelt: „Diesen Spagat zu schaffen war eine gute Leistung unserer Einsatzkräfte.“

Nach mehreren Stunden aufgelöst sei übrigens nicht die untersagte Demonstration selbst worden, sondern eine „spontane Versammlung“. Vergleiche mit anderen, zuletzt deutlich intensiveren Polizeieinsätzen etwa bei der Abschiebung eines Mädchens wies Pürstl zurück.

Kritik von allen Seiten

Unabhängig von Pürstl gab es am Montag scharfe Kritik am Polizeieinsatz. Bei der Exekutive ist man das gewohnt. Auch, dass die Kritik sehr unterschiedlich ausfällt – je nachdem, von welcher Seite sie kommt.

Wie genau die Strategie der Polizei bei solchen Einsätzen aussieht, wird weitgehend geheim gehalten. Schließlich könnten die Organisatoren einen Vorteil daraus ziehen. Reinhard Schnakl aus der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit gab dennoch einen Einblick in die Arbeit der Polizei. Er war am Sonntag bei den Corona-Demos in Wien im Einsatz und beobachtete die Situation.