Wien: 5.000 bei aggressivem "Corona-Spaziergang"

Bei der von der Polizei im Vorfeld verbotenen Corona-Demo in Wien sind zum derzeitigen Punkt zehn Personen festgenommen und zehn Polizisten verletzt worden. Das teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Zwischenbilanz Sonntagabend mit.

Gegen 14 Uhr gingen die Teilnehmer an die Salzach und über den Mozartsteg in Richtung Schloss Mirabell. Der Demonstrationszug wuchs auf etwa 200 Personen an. Laut Polizei wurden die Abstandsregeln durch die Kontrollen weitgehend eingehalten, auch der Mund-Nasen-Schutz wurde von der überwiegenden Mehrheit getragen. Gegen 15.30 Uhr löste sich die Versammlung auf.

Auch in Salzburg wurde heute demonstriert. Mit rund 25 Anzeigen nach der Covid-19-Maßnahmenverordnung endete dort heute ein "Spaziergang". Am frühen Nachmittag trafen sich etwa 40 Personen im Bereich des Mozartplatzes. Neben der Polizei waren auch Vertreter der Versammlungsbehörde und des Magistrats im Einsatz. Mit Durchsagen wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass es sich um eine unangemeldete Versammlung handle und die Covid19-Maßnahmenverordnung gelte.

Geleitet wird der heutige Einsatz übrigens von Polizeipräsident Pürstl, berichtet die APA. Auf die Frage, warum illegale Demonstrationen ohne Polizeibegleitung oder Blockade durch Wien marschieren können, sagte ein Polizeisprecher dem Standard: "Es sind überall und an verschiedenen Orten Beamte, teils auch in Zivil, vor Ort gewesen."

Nicht nur in Wien, auch in Brüssel ist am Sonntag gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert worden. Dabei wurden mehr als 200 Menschen festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Platz vor dem Hauptbahnhof, wo die meisten Demonstranten zusammenkamen, sei evakuiert worden.

Die Polizei will in den kommenden Minuten Identitätsfeststellungen durchführen, die Demo-Teilnehmer werden einzeln aus der Absperrung entlassen.

Heute, 03:13 PM | Karl Oberascher