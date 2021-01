Demo-Verbote: Polizei ortet "Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß", FPÖ empört

Ursprünglich waren für das Wochenende 17 Versammlungen angemeldet worden, von denen 15 am Freitag untersagt wurden. Die FPÖ kündigte daraufhin kurzerhand an, selbst eine Versammlung anzumelden und so gegen das Demo-Verbot zu demonstrieren. Klubchef Herbert Kickl sprach am Samstagvormittag in einer Pressekonferenz von einem "Tabubruch, Sündenfall und demokratiepolitischen Skandal" und erstmals "direkte Zensur". Minister Karl Nehammer und Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) wollten verhindern, dass sie von "tausenden Menschen" Kritik an ihrer Corona-Vorgangsweise hören - und mit einer "Einschüchterungsstrategie" Demobilisierung versuchen.

Wenige Stunden später gab die Polizei bekannt, dass auch die FPÖ-Demo untersagt wird, weil mit "Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß" gerechnet werde. Die Erfahrungen der letzten Wochen bei Versammlungen dieser Art hätten gezeigt, "dass weite Teile von Versammlungsteilnehmern das Gebot des Tragens eines eng anliegenden Mund- und Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstandes schlichtweg ignorieren", hieß es in einer Aussendung der Polizei.