Neuwahl: Katerstimmung am Montag

Das "Ibiza-Video" sorgte auch am Montag für anhaltende blaue Katerstimmung in Österreich. Während Norbert Hofer am Montag erstmals als designierter FPÖ-Chef auftrat, wurde am frühen Aabend weiter um die Zukunft von Innenminister Herbert Kickl gepokert. In Oberösterreich trat Landesrat Elmar Podgorschek ( FPÖ) zurück. Die Beförderung von Kickls Generalsekretär wurde vom Bundespräsidenten verhindert. Kooperationen platzten.