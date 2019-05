FPÖ: Wütender Kickl sieht Schuld über Regierungsende bei Kurz

Das Parteipräsidium der FPÖ tagte nach den Regierungs-Turbulenzen vom Wochenende am Montag in Wien. Danach traten der neue Parteichef Norbert Hofer und der noch amtierende Innenminister Herbert Kickl gemeinsam vor die Presse.

Hofer zeigte sich in seinem Statement sehr zahm. Er kündigte eine Prüfung der Parteifinanzen an. "Ich glaube, dass diese Regierung in Österreich sehr beliebt war." Hofer tat "es unendlich leid", dass dieses "großartige" Projekt zu Ende gehe, "wir hätten noch viel Positives für dieses Land vorgehabt." Im Hinblick auf die Neuwahl im September versprach Hofer, dass es keinen Schmutzkübel-Wahlkampf geben werde.