Herbert Kickl steht vor vorzeitiger Ablöse als Innenminister

In einem kurzen Telefonat mit dem KURIER am Sonntagabend schildert der Kanzler, wie er die dramatischen Stunden erlebt hat. Er habe das Strache-Video „wie alle anderen auch“ am Freitagabend, als es von Medien online gestellt wurde, gesehen. „Ich war fassungslos und erschüttert“, sagt Kurz. „Mir war klar, dass die FPÖ sich selbst und damit auch das erfolgreiche Projekt der Veränderung in Österreich zerstört hat, und auch dem Ansehen Österreichs in der Welt massiv geschadet hat.“

Er habe dann eine Entscheidung getroffen und anschließend mit dem Bundespräsidenten, mit der FPÖ und mit der eigenen Partei ab Freitagabend und auch am Samstag viele Gespräche geführt. Bei der FPÖ habe er „versucht, ein Bewusstsein für die Dimension dieses Videos zu schaffen“. Und dass es "eine lückenlose und unabhängige Aufklärung" geben müsse.