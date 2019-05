Linzer Bürgermeister kündigt Arbeitsabkommen mit FPÖ auf

Grund ist das am Freitag publizierte Video des mittlerweile zurückgetretenen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. Das Video habe eine "autoritäre" Gesinnung dargestellt, "die eine Gefahr für die Demokratie darstelle", sagt Luger am Montag bei einer Presseerklärung.

Luger will im Gemeinderat künftig mit einem "Spiel der freien Kräfte" arbeiten - also mit wechselnden Mehrheiten je nach Projekt. Die beiden FPÖ-Stadträte sollen in ihren Funktionen bleiben, da Luger "nichts von Strafaktionen hält".

Heftige Kritik kommt von FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein. Er sieht ein "bedauerliches parteipolitisches Manöver im Auftrag der Bundes-SPÖ". Mit dem "Spiel der freien Kräfte" werde die freiheitliche Handschrift noch klarer sichtbar werden.

Luger will Neuwahlen im Land, aber nicht in Linz

Neuwahlen in der Landeshauptstadt, wie sie Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende gefordert hatte, wird es wohl nicht geben.

Luger fordert aber Neuwahlen auf Landesebene, wo ÖVP-Landeschef Thomas Stelzer mit FPÖ-Mann Manfred Haimbuchner koaliert - auch das ist "nur" ein Arbeitsübereinkommen, heißt es dort. Die Option, dieses aufzukündigen und zur SPÖ als Partner zu wechseln, scheint aber nicht sonderlich realistisch - Gespräche gab es jedenfalls noch nicht, heißt es aus dem Büro der SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer.

Stelzer will am Mittwoch mit dem blauen Vize-Landeshauptmann ein "ernstes Gespräch" führen. Im rot-blauen Burgenland wird es am 26. Jänner 2020 vorgezogene Landtagswahlen geben.