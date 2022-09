"Neutralität ist eine liebe Fiktion in den Köpfen der Österreicher"

Dass die aktuelle österreichische Sicherheitsstrategie noch mit Stimmen des BZÖ und des Team Stronach den Nationalrat passierte, sorgt bei vielen Sicherheitsexperten für Stirnrunzeln. Neun Jahre ist es her, dass diese sicherheitspolitischen Grundlagen verabschiedet wurden, unter anderem steht dort: „Die Folgen des früheren Ost-West-Konflikts bestimmen nicht mehr wie bisher die sicherheitspolitische Agenda“. „Seither ist viel passiert“, führt Walter Feichtinger, Brigadier in Ruhe und Präsident des Centers für Strategische Analysen (CSA), zu Beginn der Diskussionsrunde "Österreichs Sicherheit — reden wir darüber" an der Landesverteidigungsakademie aus.

In der von der Gesellschaft für politisch-strategische Studien ausgerichteten Veranstaltung zählt Feichtinger die russische Annexion der Krim, den überhasteten Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan auf – weist darauf hin, dass gerade das mit 2021 gescheiterte internationale Krisenmanagement in der Sicherheitsstrategie viel Platz finde. Der russische Angriff auf die Ukraine, ein konventioneller Krieg, werde in der Sicherheitsstrategie nicht einmal erfasst. Damit zeigte Feichtinger offenkundig auf, wie dringend eine neue Sicherheitsstrategie benötigt würde.