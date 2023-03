Die neun mächtigsten Frauen in Österreich

Doris Bures (60), 2. Nationalratspräsidentin (SPÖ)

Pamela Rendi-Wagner ist zwar die Parteivorsitzende, die mächtigste Frau in der SPÖ ist allerdings Doris Bures. Es soll keine wichtigen Entscheidungen in der Bundespartei, aber auch nicht in der Wiener SPÖ geben, die ohne ihr Wissen oder ihr Zutun erfolgen, heißt es aus der SPÖ. Ihr politischer Werdegang unterstreicht das. Sie begann in der Sozialistischen Jugend (SJ). Danach folgten als Stationen das Liesinger Bezirksparlament, der Einzug in den Nationalrat und die Bundesgeschäftsführung.

In dieser Funktion leitete sie gleich zweimal die Partei. Von 2000 bis 2007 und noch einmal im Jahr 2008 unter dem damaligen Parteivorsitzenden Werner Faymann. Als Ministerin war sie zu Beginn für Frauen und den öffentlichen Dienst zuständig gewesen. Unter Werner Faymann übernahm sie den großen Bereich der Infrastruktur. Nach dem Tod von Barbara Prammer (2014) wurde sie zur Nationalratspräsidentin gewählt, derzeit ist sie Zweite Nationalratspräsidentin. Und sie gilt bereits jetzt als mögliche SPÖ-Option für die nächsten Bundespräsidentenwahlen.