Martina Salomon und Clara Sautner über Feminismus

Zwei Frauen des KURIER, an unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere im Journalismus: Martina Salomon hat als KURIER-Chefredakteurin 40 Jahre Erfahrung in der männlich dominierten Medienwelt. Clara Sautner steht als junges Gesicht der KURIER Social Media Kanäle erst seit kurzer Zeit in der Öffentlichkeit.

Ein Gespräch über Feminismus, Frauensolidarität und Hass im Netz: