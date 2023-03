15 Frauenbilder: Wie sich das Bild der Frauen gewandelt hat

Mit dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Leben der Frauen weltweit. Ihre Arbeitskraft wurde nicht nur benötigt, in manchen Ländern - wie etwa in Japan oder der UdSSR - wurden sie sogar zum Arbeitseinsatz gezwungen. Sie ersetzten Männer, die wegen des Kriegseinsatzes fehlten, vor allem Unverheiratete und Kinderlose wurden zur Arbeit gerufen. In den USA wurde mit Werbung versucht, Frauen zur freiwilligen Arbeit in der Waffenindustrie zu bewegen - der Slogan "We can do it" stammt aus dieser Zeit.

Auch in Nazi-Deutschland war der Arbeitseinsatz verpflichtend, jedoch schreckte Hitler davor zurück, Frauen allzu sehr in sonst männlich dominierte Berufe zu drängen - das hätte dem Frauen- und Mutterbild der Nazis zu sehr widersprochen.