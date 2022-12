Wer ist Alice Schwarzer für mich?

Durch die Kunst der Provokation

949 veröffentlichte Simone de Beauvoir „Das andere Geschlecht“, das in der Nachkriegszeit ein Standardwerk des Feminismus wurde.

Die deutsche Publizistin und Journalistin Alice Schwarzer trug durch ihre Beziehung zu Simone de Beauvoir die Ideen der französischen Frauenbewegung in den deutschsprachigen Raum – und so auch ins verkorkste und weltabgeschiedene Österreich der 1960er-Jahre, in das ich hineingeboren wurde. Das Fernsehen steckte in den Kinderschuhen, Österreich war nicht Teil der EU, und was in Deutschland passierte, interessierte in Kärnten hauptsächlich aus der Perspektive des Sommertourismus – ob der D-Mark-Segen eh anhalten werde.

Alice Schwarzer war skandalträchtig, sie sorgte für Aufruhr in einer Gesellschaft, in der Frauen Männer fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Das wurde, man glaubt es kaum, erst 1975 in Österreich abgeschafft.

Das Recht auf Abtreibung zu verlangen, war in dem von der katholischen Kirche geprägten Österreich ohnehin ein Akt von Unerhörtheit.

Per Twitter & Co. macht heute jeder Gedanke in Sekunden seinen Weg um den Globus. Das Verdienst von Alice Schwarzer ist, im damaligen Medienmittelalter mittels Provokationen den Gedanken des Feminismus in die hintersten Winkel getragen zu haben.

Alice Schwarzer war gleichzeitig eine Vorhut und das publizistische Schwert der Frauenbewegung in den 1970er-Jahren.

Dann die Emma. Was zuvor ein Vorname für betuliche Großtanten gewesen war, mutierte zum Synonym für Emanzen, für Frauen, die sich nichts mehr gefallen lassen.

Angesichts dieser Geschichte ist es umso bedauerlicher, dass Alice Schwarzer an der Frauenfrage bei der Zuwanderung versagte. Mit ihrem publizistischen Know-how und ihrer feministischen Expertise wäre sie prädestiniert, einen Weg zwischen kultureller Toleranz und emanzipatorischer Radikalität zu formulieren. Doch die einst moderne, freche Frau gleicht inzwischen allzu sehr dem weißen, alten Mann.

Daniela Kittner (59)