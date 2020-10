Alice Schwarzer: "Ich würde es genauso wieder machen"

Sie werden von jungen Feministinnen nicht nur als Vorbild gesehen. Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?

Ungerecht behandelt? Aber nein! Es ist von den Töchtern und Enkelinnen der Pionierinnen doch nicht zu verlangen, dass sie jeden Morgen vor dem Spiegel sagen: Liebe Frauenbewegung, ich danke dir! Sie haben jetzt all die Rechte, die wir erkämpft haben, und die genießen sie. Das ist auch gut so. Das Problem ist nur, dass sie es selbstverständlich finden und nicht ahnen, dass man über 4.000 Jahre Patriarchat nicht in 40 Jahren abschaffen kann. Das heißt: Der Fortschritt ist nicht garantiert, ein Rückfall in alte Verhältnisse droht. Das sehen wir ja jetzt auch in der Coronakrise, wo viele Frauen erleben müssen, dass sie zwar voll berufstätig sein dürfen, der Mann aber trotzdem nicht die Hälfte der Familienarbeit übernimmt.

Wegen Ihres Engagements gegen den Kopftuchzwang wurde Ihnen mehrfach Rassismus vorgeworfen. Haben Sie den Eindruck, missverstanden zu werden?

Nein, ich werde überhaupt nicht missverstanden. Die meisten Menschen verstehen mich sehr gut: Nämlich, dass es mir nicht um eine Kritik am Islam als Glauben geht, sondern um den politisierten Islam. Die Islamisten und ihre Sympathisanten allerdings verleumden mich wissentlich. In meinem Buch habe ich gleich zwei Kapitel zu dem Thema veröffentlicht. In dem ersten erzähle ich, wie mir mein Besuch 1979 in Teheran, kurz nach der Machtergreifung von Khomeini die Augen geöffnet hat. Die neuen Herrscher und Herrscherinnen machten keinen Hehl aus ihren Absichten: der Einführung des Gottesstaates mit der Scharia als Gesetz. Steinigung von angeblich untreuen Ehefrauen oder Homosexuellen? Selbstverständlich! Steht so im Koran. Ich habe damals hellsichtig geschrieben, dass diese starken Frauen zwar für die Freiheit ihr Leben riskieren durften, aber nicht in Freiheit würden leben können. Die meisten waren wenig später tot oder im Exil. Was ich nicht ahnen konnte: Dass der politische Islam einen weltweiten Eroberungszug antreten würde, über Afghanistan und Algerien bis in die Herzen der westlichen Metropolen. Die Motive von Frauen, die nicht wie Millionen gezwungen sind, das Kopftuch zu tragen, sondern das hierzulande freiwillig tun, sind vielfältig. Aber dass das Kopftuch das Symbol, ja die Flagge der Islamisten ist, ist unstrittig. Das Kopftuch ist kein religiöses, sondern ein politisches Symbol. Darum hat es auf dem Kopf von Mädchen sowie in Schulen und im öffentlichen Dienst nichts verloren.