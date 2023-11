Neuer U-Ausschuss: SPÖ und FPÖ nehmen erneut ÖVP ins Visier

Worum es geht

Aber wie sollen die beiden Themen in einem Untersuchungsgegenstand passen? Einerseits sei "vom ÖVP-Kabinett" für Milliardäre wie Benko oder Wolf etwa bei Steuerverfahren interveniert worden, andererseits seien Fördergelder in Höhe von 20 Milliarden Euro an Unternehmen geflossen. Beim Großteil besagter Betriebe handelt es sich allerdings um kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Krainer kalmiert: "Wir werden uns nicht anschauen, was irgendein Friseur ums Eck oder ein Buchladen für Hilfen bekommen hat. Wir konzentrieren uns auf die Spitze des Eisberges."

Das sind: Personen, die zumindest eine Milliarde Euro besitzen, aber auch Personen, die Corona-Hilfen erhalten und an die ÖVP gespendet haben.