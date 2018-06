12-Stunden-Tag: Neos wollen bei "Husch-Pfusch-Gesetz" vermitteln

Die NEOS sehen im Vorschlag der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung ein „Husch-Pfusch-Gesetz“, das „grobe Mängel hat“. ÖVP und FPÖ sollten „runter vom hohen Ross“, die SPÖ wiederum ihre „Panikmache“ einstellen, damit man gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung komme, forderte NEOS-Chef Matthias Strolz. Die Oppositionspartei lädt deshalb alle Sozial- und Wirtschaftssprecher zu einem Gipfel.

Stattfinden soll die Zusammenkunft in einer Woche am 27. Juni nach dem Sozialausschuss, kündigte Strolz, der die NEOS sozusagen als „Vermittler“ sieht, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Es gelte, eine„vernünftige, faire Lösung“ zu schaffen. Strolz begrüßte auch die von der SPÖ geplante Sondersitzung des Nationalrats. „Retten wir gemeinsam die Arbeitszeitflexibilisierung“, appellierte er an die anderen Parteien. Notwendig sei eine solche allemal, denn die derzeitigen Regelungen seien „unbrauchbar“ und praxisfern, ein „Humbug“ und eine „Zumutung“ sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer.