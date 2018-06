12-Stunden-Tag lässt auf Straches Facebook-Profil die Wogen hochgehen

Bei manchen Kommentaren sieht sich Strache zu einer Reaktion veranlasst. Ein User fragt: "Bitte erklären sie mir nur wie sich ein Arbeiter wehren kann wenn ihm 12h aufgezwungen werden und dieser wegen Arbeitsverweigerung aus Famulieren Gründen nicht kann und gefeuert wird! Wie kann man sich schützen bzw. Beweisen dass dies der eigentliche Grund einer Kündigung war!"

Strache antwortet: "Es muss keiner mehr arbeiten als bisher. Die Wochengesamtarbeitszeit liegt bei gesetzlichen 40 Stunden. Jeder kann aber flexibel diese 40 Stunden pro Woche, wenn er will, schneller abarbeiten und länger frei haben oder sich in Folge, wenn er will, Überstunden auszahlen lassen."