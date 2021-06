Neos-Koalition mit Kurz? "Es braucht ethische Grundstandards"

Klambauer: In Bezug auf Corona habe ich uns wirklich sehr konstruktiv erlebt. Aus meiner Sicht haben wir jede einzelne Maßnahme immer für sich sachlich beurteilt. Bei den sinnvollen und evidenzbasierten Beschlüssen waren wir dabei. Ansonsten haben wir auch sehr scharf gesagt, was nicht passt. Bei Themen wie Korruption oder Menschenrechten haben wir sowieso klare Werte, die wir auch äußern.

Wiederkehr: Die Kontrollfunktion gehört zur Oppositionsarbeit dazu. Mindestens so stark war aber immer die konstruktive Lösungsorientierung. Im Parlament haben wir zum Beispiel frühzeitig Teststrategien gefordert, die wir in Wien dann auch implementiert haben.

Herr Wiederkehr, Sie koalieren in Wien mit einer Partei, an der sich die Neos jahrelang abgearbeitet haben. Können Sie ausschließen, dass es in Wien roten Postenschacher gegeben hat, seit Sie Vizebürgermeister sind?

Wiederkehr: Als Transparenzstadtrat möchte ich in diesem Bereich Verbesserungen erreichen. Wir haben zum Beispiel vor Kurzem ein Fördertransparenzgesetz erlassen, um Förderungen klarer und transparenter zu vergeben. Das, was wir jetzt bundesweit gesehen haben, ist eine Schande. Wir haben gesehen, wie sich die Bundes-ÖVP Jobs per Chat-Nachrichten hin- und herschiebt. Darunter leidet die ganze politische Landschaft in Österreich.

Postenschacher in Wien können Sie also ausschließen?

Wiederkehr: Ich bemühe mich, dass es mehr Transparenz und Kontrolle gibt. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen möglich. Aber wir haben schon viel vorangebracht. Ich erinnere an die Whistleblowing-Plattform.

Frau Klambauer, im Bund kracht es zwischen Neos und ÖVP. Wie wirkt sich das auf Ihre Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer aus?

Klambauer: Unsere Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.Ich sehe große Unterschiede zwischen der Art, wie Wilfried Haslauer sein Team führt und der Art von Sebastian Kurz. Bei uns steht Sachpolitik im Vordergrund. Das unterscheidet auch Haslauer von Kurz: Er will etwas weiterbringen. Und er ist schon auch ein etwas liberalerer Geist als der Herr Bundeskanzler.