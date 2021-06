Neos wollen "rechte" und "linke" Mehrheit brechen

Die Neos wollen einen „Neustart“, sie wollen die „Rakete zünden“. Soll heißen: Sie möchten in so vielen Regierungen wie möglich vertreten sein – auch im Bund.

Das war die zentrale Botschaft des zweitägigen Parteitages am Freitag und Samstag in Linz. Die pinken Mitglieder stimmten im halb leeren Veranstaltungssaal über ihre Parteichefin und den Vorstand ab. Und zwar per eVoting – ein Novum in Österreich. 432 Mitglieder waren zur Abstimmung berechtigt, nur rund 150 waren in Linz vor Ort. Die brütende Hitze ließ wohl auch einige Pinke im Homeoffice verweilen.

Unabhängig davon: Parteichefin Meinl-Reisinger wurde mit 93 Prozent wiedergewählt. Bei ihrer ersten Wahl 2018 erhielt sie 95 Prozent.