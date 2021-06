Parteitag: Neos streben Regierungsbeteiligung im Bund an

"Es braucht Neos in der Regierung"

"Ich freue mich sehr, dass jetzt so viele Bundesländer vertreten sind, auch das Frauen-Männer-Verhältnis ist ein gutes. Es war ein sehr guter Vorstand, der wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat", sagt Klambauer dem KURIER und spricht von einer "Verbreiterung des Vorstands".

Wiederkehr bekräftigt im KURIER die neue Zielsetzung: "Der neue Vorstand zeigt, dass wir regierungsfähig sind und gut mitregieren können." Das zeige man in Salzburg mit ÖVP und Grünen, und in Wien mit der SPÖ, so Wiederkehr: "Genau das wird jetzt auch im Vorstand abgebildet und ist natürlich auch ein Zeichen, dass weitere Regierungsbeteiligungen von Neos erfolgen werden. Auf unterschiedlichen Ebenen, von der lokalen bis hoffentlich zur bundesweiten Ebene, braucht es Neos in der Regierung. Es ist also ein starkes Signal, dass mit Andrea und mir Regierungskompetenz in den Vorstand kommt."