Intransparent? Wie Österreichs Corona-Aufbauplan zustande kam

1. Welche Stakeholder wurden im Rahmen des Konsultations- und Planungsprozess

zum österreichischen Aufbau- und Resilienzplan konsultiert? Bitte um vollständige

Aufzählung. Wie oft? In welcher Form (Telefonate, E-Mail, Koordinationssitzungen, etc.)

2. Wurden auch Unternehmen im Rahmen des Konsultationsprozess angehört?

3. Hat die Regierung auch von Unternehmen vorgeschlagenen Projekte für den RFF

eingereicht?

3.1 Falls ja, um welche Unternehmen und Projekte handelt es sich?

3.2 Falls ja, in welcher Höhe (EUR)?

3.3 Falls nein, warum nicht?

4. Wie hoch ist das Volumen der von diesen Stakeholdern in den ARP reklamierten

Projekte und Maßnahmen? Bitte um Angaben je nach konsultiertem Stakeholder.

5. In welchem Ausmaß wurden diese vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen in den

ARP übernommen (Angabe bitte in absoluten Zahlen und in Prozent)?

6. Wie viele der Projekte und Maßnahmen, die im Rahmen des Aufbau- und

Resilienzplans (ARP) eingereicht wurden, waren schon national geplant

und/oder budgetiert und sollen nun durch Zuschüsse des Aufbau und Resilienzfazilität

(ARF/RRF) (mit-)finanziert werden? Bitte um Angabe in absoluten Zahlen und in

Prozent.

7. Das Bundesministerium für Finanzen hat angekündigt, die Mittel aus der Aufbau- und

Resilienzfazilität in die Transparenzdatenbank einzumelden. Diese ist aber nur für

einen eingeschränkten Benutzerkreis einsehbar, nicht aber für Medien, NGOs,

Forschungsinstitute oder Bürger_Innen.

7.1 hat das BMF vor, darüber hinaus Daten über die endgültigen Empfänger der

Zuschüsse und Darlehen im Rahmen des ARF/RRF in Form einer öffentlich

einsehbaren Datenbank zur Verfügung zu stellen?

7.2 Hat das BMF vor, darüber hinaus Daten über die endgültigen Empfänger der

Zuschüsse und Darlehen im Rahmen des ARF/RRF in Form eines öffentlich

zugänglichen Berichts zur Verfügung zu stellen?

8. Hat das Bundesministerium für Finanzen vor, die Öffentlichkeit über die Umsetzung

des ARP und die finanziellen Auswirkungen dieser Umsetzung zu informieren?

8.1 Wenn ja, in welcher Form und wie oft?

8.2 wenn nein, warum nicht?

9. Hat das Bundesministerium für Finanzen vor, das Österreichische Parlament über die

Umsetzung des ARP und die finanziellen Auswirkungen dieser Umsetzung zu

informieren?

9.1 Wenn ja, in welcher Form und wie oft?

9.2 wenn nein, warum nicht?

10. Hat die Österreichische Bundesregierung die Beschaffungsverträge jener Programme,

die durch die ARF/RRF gefördert werden, zu veröffentlichen?

10.1 falls ja, in welcher Form?

10.2 falls nicht, warum nicht?

11. Die NGO-Vereinigung "Open Procurement EU" zählt Österreich in ihrer Transparenz-

Rangliste zu jenen sieben Staaten, die im Rahmen der ARP beim Thema Transparenz

keinen einzigen Punkt erreicht haben. https://www.open-contracting.org/wpcontent/

uploads/2021/06/RRF_transparency_report.pdf

11.1 Wie lässt sich das erklären?

11.2 Haben Sie vor, hier Schritte zu mehr Transparenz bei der Umsetzung des ARP

vorzunehmen und wenn ja, welche?

11.3 Falls keine weiteren Schritte geplant sind, warum nicht?

12. Haben Sie vor, Abfragen in der Österreichische Transparenzdatenbank über den

Bezug von Förderungen auch für die Öffentlichkeit (Bürger_Innen, Medien, NGOs,

Forschungsinstitute, usw.) zugänglich zu machen?

12.1 wenn ja, wann?

12.2 wenn nein, warum nicht?