Sepp Schellhorn, für die Neos seit sieben Jahren im Nationalrat vertreten, zieht sich vom politischen Parkett zurück. Nach "20 Betriebsprüfungen in meinen Häusern in den letzten Jahren", "politischem Druck und zermürbender Bürokratie, mit denen viele Österreicher drangsaliert werden", zieht Schellhorn für sich nun einen Schlussstrich, wie er in einer Aussendung wissen lässt. Der Neos-Sprecher für Wirtschaft und Industrie, Tourismus, Energie und Kultur will sich wieder voll und ganz seinen fünf Betrieben (Restaurants und Skihütten) widmen.