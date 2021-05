Neos kritisieren Bürokratie bei Coronahilfen

Die Neos beklagen weiter Bürokratie rund um Coronahilfen für Unternehmen. Aktuell empört ein Fall beim Fixkostenzuschuss Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. Wegen nicht einmal 100 Euro an Kfz-Steuer, die die COFAG nicht als Fixkosten akzeptierte, wäre ein Unternehmen beinahe um 250.000 Euro umgefallen, berichtete er am Mittwoch.

"Was fälschlich beantragt wurde, muss zurückbezahlt werden, aber doch nicht - so wie derzeit praktiziert - 100 Prozent der Förderung", so Schellhorn. Anträge sollten deshalb auch nach dem Fristende noch berichtigt werden können. Beantragt werden kann der Fixkostenzuschuss II bis 31. August.