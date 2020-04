Weiterkochen: Corona hält Österreichs Spitzenköche nicht auf

2 TAUBENKOBEL Auch im Taubenkobel versucht man die Zeit sinnvoll zu nutzen: Jeden Tag steht ein Mitglied des Teams in der Küche und sorgt für 120 Portionen Essen, die in die Caritas-Station in Eisenstadt geliefert werden. Und die Senioren aus Schützen werden auch bekocht.

7081 Schützen am Gebirge, Hauptstr. 33, 02684/22 97, www.taubenkobel.at