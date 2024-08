Bildungsminister und Handel sind nach ORF-"Sommergespräch" erzürnt über Neos-Chefin

Mehr als eine halbe Million Zuseher lockte der Auftritt von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei den ORF-„Sommergesprächen“ am Montagabend vor die Fernseher.

Zur Erinnerung: In den vergangenen Wochen ist ein Streit zwischen den Türkisen und den Pinken entbrannt, wer die Schuld an den teils prekären Verhältnissen an Wiens Schulen trage.

Meinl-Reisinger unterstrich im Interview die Aussagen des ebenfalls pinken Wiener Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr. Beim Lehrermangel sei der Bund in der Pflicht, ebenso bei der längst überfälligen Bildungsreform. Beim Thema Deutschförderung passiere unglaublich viel – zumindest von Wiener Seite.