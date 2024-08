Ungebetene Gäste bei ORF-Sommergespräch: Die Sache mit der Wespe

Man ist die Ablenkung aus dem Tierreich ja mittlerweile gewohnt. Und daran, dass sie im Nachhinein weit mehr kommentiert wird, als das eigentliche Thema. So auch bei den diesjährigen ORF-Sommergesprächen. Im Konkreten beim Auftakt mit Beate Meinl-Reisinger am Montagabend. 563.000 Menschen sahen zu, als sich die Neos-Chefin in Minute 6 direkt ans Publikum wendet: "Liebe Zuschauer, hier sind ganz viele Wespen, so wie überall in Österreich. Wenn Sie mich wacheln sehen, es sind die Wespen."