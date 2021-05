Nehammer: "Es muss auffallen, wenn ein Begriff antisemitisch ist“

Darauf angesprochen, dass die Gedenk- und Befreiungsfeiern von Mauthausen am 16. Mai heuer ohne ÖVP-Regierungsmitglieder stattfand, sagt Nehammer: „Aus meiner Sicht wurde bei dieser Form der Feier in Mauthausen zu wenig darauf geachtet, dass es nicht parteipolitisch dominiert und motiviert ist.“ Der 5. Mai müsste mehr in den Fokus gerückt werden, „weil es der eigentliche Tag der Befreiung ist“.

Er verweist in dem Zusammenhang auf eine Gedenkstätte in Lungitz, die mit den ÖBB am 4. Mai eröffnet wurde, um die Opfer des Nationalsozialismus, „deren Asche dort gefunden worden ist, nicht vergessen zu machen“. Weiters auf das Projizieren der Namen der Opfer von Mauthausen auf die Mauern des Konzentrationslagers am 4. Mai und auf den Kauf von Teilen des KZ Gusen.