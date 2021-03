Der Antisemitismusbericht 2020 im Detail

2.000 Befragte

Seit dem ersten Bericht 2018 sei viel getan worden und passiert, sagt Eva Zeglovits. "2020 ist viel passiert. Graz und der Terroranschlag in Wien haben Auswirkungen auf. Antisemitismus wird lauter, nicht unbedingt mehr."

Von 10.11. bis 14.12. wurde die Umfrage durchgeführt. 2.000 Menschen wurden telefonisch und online befragt. "Die zeitliche Lage der Feldforschung unmittelbar nach diesem traumatisierenden Ereignis dürfte die Tendenz sozial erwünschten Antwortverhaltens verstärkt haben", gibt Zeglovits zu bedenken.

Affektiver Antisemitismus, wo Juden als "die anderen" dargestellt werden. Die große Mehrheit sagt, dass Aussagen wie "von Juden kann man nicht erwarten, dass er anständig ist" für nicht zutreffend. "Juden haben wenig Interesse sich zu integrieren" halten 13 Prozent für zutreffend. 9 Prozent halten für zutreffend, dass Juden den Tod von Jesus Christus verantwortlich ist.

Menschen mit höheren formalen Bildungsabschlüssen erkennen besser, was sozial erwünscht ist, so Zeglovits. "Juden haben zu viel Einfluss auf Österreich" glauben zwei Prozent der Befragten. "Die meisten Menschen sind außergewöhnlich wohlhabend und intelligent" halten fünf Prozent für zutreffend.

Soziale Medien vs. Klassische Medien

"In den Berichten über Konzentrationslager und Judenverfolgung im 2. Weltkrieg wird vieles übertrieben dargestellt“ (affektiver Antisemitismus). Diese extreme Position nehmen in Österreich nur sechs Prozent der Menschen ein - aber 24 Prozent jener, die TikTok vertrauen.

In Bezug auf Facebook und YouTube sind die Vergleichszahlen je 16 Prozent, bei Twitter 15 Prozent und bei Instagram 12 Prozent, in Bezug auf alternative Plattformen im Internet 12 Prozent.

Von jenen, die traditionellen Zeitungen und Zeitschriften (egal ob im Print oder online) bzw. Nachrichten im Fernsehen oder Radio vertrauen, sind nur 4 Prozent der Ansicht, dass die Aussage zutrifft.

"Unsere Zahlen belegen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Vertrauen in Soziale Medien, Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Den Gegenpol bilden traditionelle Medien, die weiter ein hohes Maß an Vertrauen genießen und deren Leserinnen und Leser deutlich weniger antisemitischen Einstellungen zustimmen", so Zeglovits.

Am 12.3.1421 wurden hunderte Juden verbrannt, erklärt Thomas Stern das historisch bedeutsame Datum der Pressekonferenz. "Heute jährt sich etwa die planmäßige Vernichtung der jüdischen Gemeinde in Wien, die als 'Wiener Gesera' bezeichnet wird, zum 600. Mal. Krisenzeiten sind nicht nur in der Geschichte, sondern auch heute Hochkonjunktur für Verschwörungsmythen, die auch aktuell in einem eindeutigen Zusammenhang zu Antisemitismus stehen."

13 Prozent haben hohen Hang zu Verschwörungstheorien

32 Prozent haben einen niedrigen Hang zu Verschwörung, 13 Prozent haben einen hohen. Das klingt nicht viel, entspreche aber einer Million in Österreich lebender Menschen. Diese Gruppe ist "deutlich antisemitischer als der Rest der Bevölkerung", erläutert Stern weiter.

Das zeige sich am deutlichsten bei den Aussagen des pseudorationalen Antisemitismus,

die negative Einstellungen zu Jüdinnen und Juden stets mit vermeintlich rationalen

Erklärungen aus dem verschwörungsmythischen Spektrum versehen. Dasselbe treffe auf die

zwei Aussagen mit Bezug auf die Corona-Pandemie zu. Da Verschwörungsmythen in der Pandemie

regen Zulauf haben, ist dieser Aspekt in Hinblick auf Antisemitismus besonders relevant.

Verschwörungsmythen, die aus der Pandemie entstehen, können so leicht auf Jüdinnen und

Juden projiziert werden, so Zeglovits und Stern in ihrem Bericht.

Ein Drittel der Befragten (34 %) hält die Aussage "Es gibt geheime Organisationen, die großen

Einfluss auf politische Entscheidungen haben“ für sehr oder eher zutreffend.

Weitere 23 Prozent zeigen sich hierbei unentschlossen und wiederum etwas mehr als ein Drittel (35 %) finden diese Aussage nicht zutreffend. Ungefähr jeder bzw. jede Zwölfte (8 %) hat dazu keine Meinung oder wollte sie nicht kundtun.

Die Behauptung "Die Medien und die Politik stecken unter einer Decke“ findet in der

Bevölkerung etwa gleich hohe Zustimmung (32 %), Unentschlossenheit (32 %) und Ablehnung (33 %).

Stern schlußfolgert aus dem Bericht, dass sich die Jugend für mehr Erinnerungskultur ausspricht und: Bildung, Medien und Politik wirken gegen Antisemitismus. Alle Ergebnisse finden sich unter www.antisemitismus2020.at