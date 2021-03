Rechtsextreme Straftaten 2020 gesunken, rassistische Vorfälle gestiegen

Während es bei den rechtsextremen Straftaten einen Rückgang um 100 auf 697 gab, registrierte das Innenministerium einen Anstieg bei den rassistischen Übergriffen (plus 15 auf 104, davon 72 im Internet). Ein Plus gab es auch bei den antisemitischen (plus 6 auf 36) und islamfeindlichen Tathandlungen (plus 9 auf 16). In Summe ergibt sich daraus allerdings ein Rückgang bei den rechtsextremen und rassistischen Vorfällen von 922 auf 853.

"Der leichte Rückgang, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir seit nun mehr als fünf Jahren ein Dauerhoch rechtsextremer, rassistischer Straftaten erleben. Hinter vielen dieser Zahlen stecken Menschen, die rassistische, antisemitische Übergriffe erleben, Kinder, Frauen und Männer, die sich nicht mehr sicher fühlen in ihrer eigenen Stadt", sagt Schatz. Sie fordert ÖVP und Grüne auf, die im Regierungsprogramm angekündigte Wiedereinführung des Rechtsextremismusberichts umzusetzen und den Verfassungsschutz mit ausreichend Kapazitäten gegen Extremismusarbeit auszustatten.