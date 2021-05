KURIER: Auf deutschen Straßen gab es zuletzt judenfeindliche Parolen und Angriffe – was geht Ihnen da durch den Kopf?

Lamya Kaddor: Ich finde es befremdend, frustrierend und empörend. Es ist ein sehr sichtbarer, lauter und aggressiver Antisemitismus. Er schließt an jenen an, den wir seit langem in der Szene der sogenannten Querdenker sehen. Es ist gut, dass sich jetzt viele Politiker so deutlich melden und Antisemitismus bekämpfen wollen. Ich hätte mir das schon früher gewünscht.

Warum lassen sich so viele Menschen mit muslimischem Glauben so schnell und in so großer Zahl für diese Demonstrationen mobilisieren?

Der Nahost-Konflikt ist einer, der seit Jahrzehnten andauert und ungelöst ist. Das erklärt den Frust und die Emotionen, hinter denen sich auch anderes verbirgt. Aber ohne einen eingeschriebenen Antisemitismus ist diese Dynamik, die wir erleben, nicht zu erklären. Diese hasserfüllten antijüdischen Rufe. Vor den Synagogen stehen nicht nur palästinensisch-stämmige Menschen, sondern vielfach welche, die vom Nahost-Konflikt nicht mal direkt oder indirekt betroffen sind oder viel davon verstehen – darunter viele junge Menschen.

Was bringt junge Muslime dazu, auf die Straße zu gehen?

Israel als Feindbild hat sich bei ihnen etabliert. Der Gedanke, sich mit den Palästinensern gegen Israel zu solidarisieren, wirkt wie ein Reflex. Bei allen anderen Opfergruppen fehlt dieser. Das erklärt sich nur durch antisemitische Narrative, die es aus dem Spektrum des Islamismus in die Mitte der muslimischen Gemeinschaft geschafft hat. Zugleich fühlen sich viele selbst diskriminiert durch Islamfeindlichkeit und strukturellen Rassismus, etwa bei der Suche nach Arbeit, Wohnen oder Bildung. Hinzu kommen Anschläge wie in Halle oder Hanau. Wenn dann so ein symbolträchtiger Ort wie Jerusalem wieder zum Zentrum der Auseinandersetzung wird, kommt vieles zusammen. Man identifiziert sich schnell mit den ungerecht Behandelten und fühlt sich bemüßigt, für deren Rechte - und in Wirklichkeit für die eigenen Rechte - auf die Straße zu gehen. Dass funktioniert aber nicht, indem ich antisemitische und menschenverachtende Parolen rufe und Scheiben einwerfe.

Wie wirkt sich das auf türkischstämmige Menschen aus, wenn Präsident Erdoğan gegen Israel wettert?

Das heizt sie an. Die türkischstämmige Community ist immer noch eine prägende Gruppe mit Migrationshintergrund. Inzwischen haben wir jedoch auch viele eingewanderte Menschen aus Ländern wie Syrien, in denen die Feindschaft zu Israel Staatsräson ist. Allerdings darf man nicht allen pauschal Antisemitismus vorwerfen. Ähnliche Positionen zu Israel oder zum Judentum fallen auch in der Mehrheitsgesellschaft auf fruchtbaren Boden. Diese Melange ist sehr besorgniserregend. Wäre ich Jüdin, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob ich hier noch in Sicherheit leben kann. Das ist fürchterlich.