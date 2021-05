Edtstadler: Strategie gegen Antisemitismus einen Schritt weiter

Österreich sei im Kampf gegen den Antisemitismus einen Schritt weiter als andere, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (V) am Rande ihrer Gespräche in Berlin. Bezogen auf die Erstellung einer nationalen Strategie, wie von der Europäischen Union vorgegeben, habe sie den Eindruck, dass Österreich beim Kampf gegen Antisemitismus einen Schritt weiter sei.

Österreich spreche nicht nur vom "importierten Antisemitismus" wie andere Länder, sondern habe schon vorher auch alle anderen Formen bekämpft. Dabei sei es "egal, woher der Antisemitismus kommt". Schon seit vielen Jahren gehe Österreich gegen jeden antisemitischen Straftäter vor, "egal ob von links oder rechts".

Interessant finde sie, dass in Deutschland erst jetzt viel vom importierten Antisemitismus die Rede sei. Zum Antisemitismus habe sie einen interessanten Austausch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU/CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus, dem CDU-Politiker Friedrich Merz und am Rande auch mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geführt. Diese Themen müssten sensibel, aber offen behandelt werden. Dazu müsse man einen gesamtgesellschaftlichen Dialog führen, sagte Edtstadler zu Korrespondenten. Da stehe man erst am Anfang der Arbeit.