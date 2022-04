Politologen zu Putin-Besuch: Kanzler riskiert "politischen Flop"

EU-intern akkordiert?

Für Filzmaier ist die entscheidende Frage, ob die Visite in Moskau mit der EU tatsächlich akkordiert war und Nehammer nicht nur die EU-Spitzen einfach informiert habe. Als EU-intern akkordierte Maßnahme könnte die Aktion einen gewissen Sinn ergeben: etwa, dass man den Vertreter eines kleinen, neutralen und nicht sonderlich bedeutenden Landes einmal vorausschicke.

Die EU-interne Abstimmung sei umso wichtiger, als die EU zuletzt mit einer sonst kaum gekannten Einigkeit gepunktet habe: "Polen war seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr so auf EU-Linie und sogar die Abweichungen aus Ungarn waren vergleichsweise gering."

Heikler Zeitpunkt

Filzmaier weist hier allerdings noch auf den möglicherweise problematischen Zeitpunkt der Aktion hin. Wenn nämlich in den nächsten Tagen nach dem Treffen eine neue russische Großoffensive starte, so werde zwar dafür niemand Nehammer verantwortlich machen können, die Außenwirkung wäre aber trotzdem eine verheerende.

Fügt sich Nehammers Besuch bei Putin in die Reihe von Treffen früherer österreichischer Spitzenpolitiker mit "bösen Buben" der Weltpolitik, wie etwa Kreisky-Arafat oder Haider-Gaddafi? Stainer-Hämmerle meint, zu Kreiskys Zeiten habe die Diplomatie noch eine andere Rolle gespielt als heute "in diesem Tik-Tok-Krieg", wo Propaganda und Bilder völlig anders funktionierten. Filzmaier sieht indes im Grunde dasselbe Thema: "die Macht der Bilder". Bei Arafat sei es etwa der PLO-Führer, der mit Pistolengurt vor der UN-Vollversammlung gesprochen hat - wo dann diskutiert wurde, ob die Waffe geladen war ...

Cobra-Gate nicht entscheidend

Weitgehend einig sind sich Filzmaier und Stainer-Hämmerle, was einen da und dort angedeuteten Zusammenhang mit Cobra-Gate betrifft: dass also Nehammer mit internationalen Auftritten (Kiew, jetzt Moskau) von der für ihn unangenehmen Causa rund um zwei betrunkene Personenschützer in seiner Privatwohnung ablenken wolle. Beide Politikbeobachter halten das bestenfalls für einen Nebenaspekt. Dafür hätte Nehammer nicht nach Moskau fahren müssen, da hätte Kiew jedenfalls gereicht, so Stainer-Hämmerle. Und auch Filzmaier will diesen Aspekt nicht überbewerten.