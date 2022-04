Nehammers Reise in den Krieg

Dieser eingelernte Politreflex mag ja oft seine Berechtigung haben, in diesem Fall aber sicherlich nicht. Kein Regierungschef fährt derzeit nur für ein Foto in seinem Politalbum in den schwer bewachten Präsidentenpalast in Kiew. Dazu steht zuviel auf dem Spiel. Gerade für einen österreichischen Kanzler ist es wegen der Neutralität eine gefährliche Gratwanderung (siehe Leitartikel von Martina Salomon im KURIER vom 9. April), sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. So ein hohes Risiko nimmt man nicht so einfach in Kauf.

Karl Nehammer hat als Regierungschef das Problem, dass Österreichs Politik keine geschlossene Haltung hat, wenn es um den Ukrainekrieg geht. Eine Verurteilung der russischen Aggression, Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge – da kann man sich noch finden. Wenn aber die Regierung rund um Wolodimir Selenskij zur Diskussion steht, dann ist man sich nicht mehr so einig. Als es darum ging, dass der ukrainische Präsident per Video vor dem Parlament in Wien reden sollte, folgten ein Herumeiern der SPÖ-Klubführung und ein striktes Nein der FPÖ. Zuletzt hatte Wiens SPÖ-Stadtrat Peter Hanke die Ausweisung von russischen Diplomaten kritisiert. Selbst in Nehammers eigener Partei gibt es Stimmen, die davor warnen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehr zu reizen. Argumentiert wird meist mit der Neutralität und der Vermittlerrolle Österreichs. Gemeint ist aber fast immer das russische Gas, das nur ja weiter strömen soll. Angemerkt sei, dass auch die Bevölkerung in dieser Frage gespalten ist.

Der Kanzler hat aber von Anfang an klargestellt, wie er die Position Österreichs auslegt: militärisch neutral, moralisch aber nicht. Da stimmen ihm zwar die meisten zu, aber keiner legt diese Formel so konsequent aus wie er. Und während im Parlament noch immer die verhinderte Selenskij-Rede debattiert wird, hat sich er in den Zug nach Kiew gesetzt. Das ist ein Signal in alle Richtungen: als Positionierung gegenüber Russland, als solidarische Anerkennung der ukrainischen Führung, als Manifest gegenüber den politischen Zauderern im eigenen Land. Dass die Abhängigkeit vom russischen Gas diese Konsequenz trübt, erachtet er persönlich als widerlich, politisch beugt er sich dieser Realität. Dass sich Wien nach dem Kanzlerbesuch wohl nicht mehr als Vermittlerdrehscheibe in diesem Krieg eignet, muss auch klar sein, selbst wenn sich das etwa Kardinal Schönborn in der ORF-Pressestunde gewünscht hat.