Nehammer bei Selenskij: Freundschaft trotz Nein zu Gasembargo

Außerdem ließ er sich eine Liste geben, was in der Ukraine noch benötigt wird. Waffen zählen wegen der Neutralität nicht dazu. Wofür Selenskij auch Verständnis hatte: „Wer nicht mit Waffen helfen kann, der kann anders helfen.“ Das Wichtigste wäre gewesen, dass der österreichische Regierungschef überhaupt nach Kiew gekommen sei. „So viele Staatschefs waren noch nicht da“, so Selenskij.

Seine Reise hatte Nehammer als Zeichen für die staatliche Autorität, die Unabhängigkeit und die Anerkennung der derzeitigen ukrainischen Regierung gesehen. Die Fahrt nach Kiew sei auch kein Alleingang, sondern mit den Partnern, von der EU-Spitze bis zu Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, abgesprochen.

Als Kanzler Karl Nehammer mit Präsident Selenskij nach ihrer Unterredung vor die Öffentlichkeit getreten war, merkte man ihm ein wenig Betroffenheit an. Es war auch für ihn ein ganz besonderes Treffen, wie er schon im Vorfeld gesagt hatte: „Das ist das Prägendste in meinem bisherigen politischen Leben.“ Es spiele auch Emotion mit, weil etwa Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ein guter Freund sei. Dennoch müsse man alles sachlich sehen und analysieren. Aber immer mit dem Augenmerk, dass die Ukraine der überfallene Staat ist. Das sei auch mit Österreichs Neutralität vereinbar, auch wenn diese von russischer Seite anders interpretiert werde.