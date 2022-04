Die russische Kriegsführung erinnert an die Antike. Konnte man den Feind nicht sofort besiegen, begann ein vorsätzlich langer Abnützungskrieg, in dem man seine wirtschaftliche Grundlage vernichtete und die Zivilbevölkerung malträtierte, folterte, ermordete.

So gingen sich Sparta und Athen im Peloponnesischen Krieg (431 bis 404 v. Chr.) an die Gurgel, so löschte Caesar Gallien aus (58 bis 51 v. Chr.).

Der Krieg in der Ukraine wird also ein langer.