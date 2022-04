"Bild"-Reporter für alle Fälle

Für Ronzheimer, der als Bild-Reporter für alle Fälle die Schlagzeilen von den Krisenherden aus aller Welt lieferte – er war in Afghanistan genauso wie aktuell in der Ukraine – hatte Österreich stets eine Sonderrolle eingenommen: Wann immer es in Wien kriselte, war der Krisenreporter zur Stelle. Und als Sebastian Kurz im Vorjahr zurücktrat, war es Ronzheimer, der in österreichischen Talkshows auftrat und als einer der wenigen unabhängigen Journalisten an ein Politcomeback des ins Trudeln geratenen Kurz glaubte.

Kurz-Kontakt Thiel

Der Einstieg in die Privatwirtschaft von Kurz gelang letztendlich über einen Unternehmer, der ebenfalls Einfluss im Axel-Springer-Verlag hat: Palantir-Chef Alexander Karp war knapp zwei Jahren im Aufsichtsrat und wurde danach Mitglied im wichtigen Aktionärsausschuss. Ein mächtiger Posten: In diesem Gremium treffen Eigentümervertreter des Fonds KKR, Springer-Chef Mathias Döpfner und Verlegerwitwe Friede Springer wichtige Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens treffen.