Kritik an Kanzler: Grüne "kann Besuch bei Putin nicht gutheißen"

Und was sagt die Opposition dazu?

Die Neos sind skeptisch. Österreich dürfe nicht den gemeinsamen europäischen Weg verlassen. Putin sei "ganz klar der Aggressor in diesem Krieg. In dieser Frage kann es keine Neutralität geben", sagt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. "Das oberste Ziel muss Frieden in der Ukraine sein. Und das kann nur in einem gemeinsamen Vorgehen Europas gelingen."

Insgesamt besteht auch bei den Neos die Sorge, dass das Treffen Putin letztlich mehr nutzt als der Ukraine. Schließlich sei es schon vorgekommen, dass sich Österreichs Politiker vor den russischen Propaganda-Karren spannen ließen.

Ganz ähnlich sieht es die SPÖ: „Dialog zu führen und mit allen im Gespräch zu sein, ist wichtig, aber genauso wichtig ist auch, ein klar definiertes Ziel für dieses Gespräch mit Putin zu haben und innerhalb der EU gut abgestimmt zu sein. Ich hoffe, dass diese Abstimmung mit den EU-Partner auch erfolgt ist", sagt der stv. Klubchef und Europasprächer Jörg Leichtfried. Der gemeinsame europäische Weg dürfe nicht verlassen werden. "Dem Kanzler ist hoffentlich bewusst, dass das Risiko auch für den außenpolitischen Ruf Österreichs hoch ist." Am Ende des Tages zähle allerdings, welches Ergebnis bei diesem Gespräch herauskommt.