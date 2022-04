Mangott kritisiert Nehammer: "Er liefert Putin grandiose Fernsehbilder"

Weder der französische Präsident Emmanuel Macron, noch der deutsche Kanzler Olaf Scholz würden im Augenblick nach Moskau reisen, sondern nur mit Putin telefonieren, um ihm diese Fernsehbilder eben nicht zu gönnen, so Mangott. Dabei hätten diese einen ungleich höheren Einfluss auf Putin als Nehammer: "Welche Einflussmöglichkeiten erwartet sich der Kanzler, welches Gewicht erwartet er sich in Moskau?"

Dass Nehammer erst am Wochenende den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew sowie die ukrainische Kleinstadt Butscha besucht habe, sei zuerst ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gewesen. Nun nicht mehr, so Mangott: "Das passt in der Kommunikation vorne und hinten nicht zusammen."

"Das gehört sich nicht"

Kritik an Nehammers Reiseplänen kam auch unverzüglich aus der Ukraine, etwa vom Vize-Bürgermeister von Mariupol, Sergej Orlow. "Das gehört sich nicht zur heutigen Zeit. Die Kriegsverbrechen, die Russland gerade auf dem ukrainischen Boden begeht, finden weiterhin statt", betonte er gegenüber Bild. "Das, was wir in Butscha gesehen haben - das ist möglicherweise in Mariupol noch schlimmer gewesen, auch wenn die russische Armee sich bemüht, die Verbrechen zu verschleiern. Ich verstehe nicht, wie in dieser Zeit ein Gespräch mit Putin geführt werden kann, wie mit ihm Geschäfte geführt werden können." Ein namentlich nicht genannter ukrainischer Diplomat wurde von der Bild dahingehend zitiert, dass es sich um eine "Selbstüberschätzung des österreichischen Kanzlers" handle.

Die grüne Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic twitterte, dass sie den Besuch nicht gutheißen könne und dass das kein "akkordierter Fahrplan für Verhandlungen" sei: "Putin wird das für seine Propaganda nutzen."