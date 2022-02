Chef von Sebastian Kurz verlässt Meta/Facebook - für Trump

Peter Thiel, der milliardenschwere Tech-Investor und konservative Trump-Unterstützer, wird nach der Jahreshauptversammlung von Meta im Mai aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Das teilte der Facebook-Mutterkonzern Meta am Montag mit. Der deutschstämmige Investor hatte Mark Zuckerberg davor fast zwei Jahrzehnte lang bei Meta Platforms Inc. beraten - seit 2005 sitzt er im Aufsichtsrat.

Der Grund für Thiels Austritt ist, dass dieser den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump während der Wahlen 2022 noch stärker unterstützen will. Er möchte nicht, dass seine politische Aktivitäten eine "Ablenkung" für Facebook darstellen, zitiert das US-Medium Bloomberg eine Thiel nahestehende Person. "Er ist der Meinung, dass die Republikanische Partei die Trump-Agenda vorantreiben kann, und er will tun, was er kann, um dies zu unterstützen", zitiert Bloomberg.