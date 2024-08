Kickl auf ersten Wahlplakaten: "Dein Herz sagt Ja"

"Gute Zeit für all jene, die Hoffnung haben"

In entsprechend ruhigem Ton bei zugleich deftiger Wortwahl präsentierte Generalsekretär Michael Schnedlitz am Freitag in Wien die Kampagne. Die Jahre der Regierung seien vorbei, sagt er. Es seien "Jahre der Grausamkeiten" gewesen, eines Opferns der Neutralität, der Kriegstreiberei und "all dem, was schließlich in die Teuerung gemündet ist". Im Corona-Regime habe man die Menschen wie "Untertanen und Knechte" behandelt. "Und alle waren sie dabei", so Schnedlitz: ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos.