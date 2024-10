ÖVP macht Platz für FPÖ-Mann Rosenkranz: Wer ist der blaue Präsident in spe?

Unter allen verfügbaren Blauen sei er noch der Erträglichste. So lautet sinngemäß das Fazit, erkundigt man sich unter nicht-blauen Abgeordneten nach Walter Rosenkranz. Wie am Samstagabend bekannt wurde, will ihn die FPÖ als Kandidat für das Amt des Nationalratspräsidenten nominieren.

Die erste Wahl war er nicht. Schon wieder. Bei der Hofburgwahl 2022 wurde lange Zeit Susanne Fürst als blaue Kandidatin gehandelt. Letztlich wurde es Rosenkranz – und musste sich dann gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen geschlagen geben.